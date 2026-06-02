Agilità e meno dipendenza dalla batteria | perché nel GP di Monaco la Ferrari può volare

Durante il Gran Premio di Monaco, la Ferrari si presenta con un vantaggio legato alla sua agilità, grazie alle numerose frenate strette e ai cambi di direzione rapidi del circuito. La configurazione del tracciato richiede una vettura maneggevole e con un assetto ottimale per le curve, riducendo così la dipendenza dalla potenza della batteria e favorendo le prestazioni del team. La combinazione di queste caratteristiche può facilitare un risultato positivo.

Sinora, anzi, soprattutto nelle prime tre gare disputate è stato chiaro che in F1 il problema principale fosse legato all’equivalenza di potenza 50-50 tra quella generata dal motore endotermico e la componente elettrica delle PU 2026. In particolare, il tema era rappresentato dalla difficoltà di avere un adeguato recupero dell’energia da poter poi spendere nei tratti rettilinei, senza essere al contempo costretti da manovre di lift and coast e soprattutto essere sopraffatti da Super clipping molto aggressivi con l’acceleratore completamente premuto. In questo fine settimana si disputa il GP di Monaco che a livello di tracciato rappresenta un unicum in calendario, in quanto il layout è caratterizzato da frequenti frenate, dunque funzionali ad un efficace recupero energetico, e brevi rettilinei in cui utilizzare la carica elettrica. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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