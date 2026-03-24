A Suzuka, circuito noto per i suoi 18 cambi di direzione, le Ferrari SF-26 puntano a sfruttare la maggiore velocità rispetto alle Mercedes. La pista richiede agilità in curva e un buon scatto al via, elementi che la scuderia italiana intende mettere in evidenza durante la gara. La prestazione delle monoposto sarà determinante per valutare il potenziale delle vetture sul tracciato giapponese.

"La Formula 1 non è riuscita a raggiungere le ambizioni. Ma la Ferrari ha sempre capito che correre significa imparare tanto quanto vincere. Il fondatore della Ferrari, Enzo Ferrari, teneva quello che chiamava un “museo degli errori”, una collezione di pezzi rotti raccolti alla ricerca del progresso. Questa mentalità rimane essenziale ancora oggi: responsabilità e determinazione a tornare più forti". È il passaggio dedicato alla F1 nella lettera agli azionisti Exor del presidente del Cavallino, John Elkann, ansioso di rivedere le rosse tornare a vincere, magari già a Suzuka nel prossimo fine settimana. Il lungo digiuno, che dura dal GP del Messico 2024, ha raggiunto le 30 gare senza successi, a parte quello di Lewis Hamilton nella Sprint della Cina dell’anno scorso. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Agilità in curva, scatto al via e macarena: perché a Suzuka la Ferrari può davvero graffiare

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