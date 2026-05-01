L'ala rotante della Red Bull spiazza tutti al GP Miami | perché è diversa dalla Macarena della Ferrari

La Red Bull ha portato a Miami una nuova ala posteriore rotante per la RB22: il concetto ricorda la "Macarena" della Ferrari, ma il funzionamento è diverso e molto più aggressivo. A Milton Keynes negano la copia: era un progetto già avviato.🔗 Leggi su Fanpage.it

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“L’addio di Gianpiero a Red Bull Dovrò lavorare con qualcun altro, ma penso che i tempi cambino, e per l'offerta che ha ricevuto, sarei un idiota a provare a trattenerlo. Non si tratta solo di me. Si tratta anche della sua carriera, quindi lavoriamo con diversi ing - facebook.com facebook