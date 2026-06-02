Aggressione con bottiglia Porta Capuana | denunciata 34enne

Una donna di 34 anni è stata denunciata dalla polizia dopo aver aggredito un’altra persona con una bottiglia durante una lite a Porta Capuana, a Napoli. L’episodio si è verificato in strada, dove la vittima ha riportato ferite e ha richiesto assistenza. La donna denunciata è stata portata in commissariato, mentre la vittima è stata medicata.

Napoli Porta Capuana, lite sfocia in aggressione: donna colpita con bottiglia, denunciata una 34enne dalla Polizia. Momenti di tensione nella serata di domenica a Porta Capuana, dove una lite tra due donne è degenerata in un’aggressione. La Polizia di Stato ha denunciato una 34enne per lesioni personali aggravate. L’intervento è stato effettuato dagli agenti dell’ Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico, impegnati nel controllo del territorio. A diffondere la notizia una comunicazione della Questura di Napoli. L’intervento della Polizia in Piazza Capuana. I poliziotti sono intervenuti in piazza Capuana a seguito di una segnalazione arrivata alla sala operativa per una lite in corso. 🔗 Leggi su Puntomagazine.it

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