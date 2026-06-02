Ferisce a bottigliate in faccia una ragazza denunciata 34enne dopo una lite a Porta Capuana
Una donna di 34 anni è stata denunciata dopo aver colpito una ragazza con una bottiglia in faccia durante una lite a Porta Capuana. L’aggressione si è verificata in strada, e la vittima ha riportato ferite al volto. La donna è stata identificata e portata in commissariato, dove è stata formalmente denunciata per lesioni personali. La ragazza ha ricevuto assistenza medica sul posto.
Una donna è stata denunciata per aver picchiato con bottigliate in faccia una 34enne a Porta Capuana. 🔗 Leggi su Fanpage.it
Notizie e thread social correlati
Pugno in faccia: 34enne ricoverato dopo lite a CremonaUn uomo di 34 anni è stato portato in ospedale dopo aver ricevuto un pugno in faccia in seguito a una discussione avvenuta nel pomeriggio di venerdì...
Porta al Prato, sangue in strada. Ferisce alla gola durante una lite. Arrestato per tentato omicidioNella zona di Porta al Prato a Firenze, si è verificato un episodio di violenza che ha portato a un ferimento grave.
Ferisce a bottigliate in faccia una ragazza, denunciata 34enne dopo una lite a Porta CapuanaUna donna è stata denunciata per aver picchiato con bottigliate in faccia una 34enne a Porta Capuana. fanpage.it
Rissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria, bimbi in lacrime e turisti in fugaNuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti ... fanpage.it