Ferisce a bottigliate in faccia una ragazza denunciata 34enne dopo una lite a Porta Capuana

Notizia in breve

Una donna di 34 anni è stata denunciata dopo aver colpito una ragazza con una bottiglia in faccia durante una lite a Porta Capuana. L’aggressione si è verificata in strada, e la vittima ha riportato ferite al volto. La donna è stata identificata e portata in commissariato, dove è stata formalmente denunciata per lesioni personali. La ragazza ha ricevuto assistenza medica sul posto.