Ferisce a bottigliate in faccia una ragazza denunciata 34enne dopo una lite a Porta Capuana

Da fanpage.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
Notizia in breve

Una donna di 34 anni è stata denunciata dopo aver colpito una ragazza con una bottiglia in faccia durante una lite a Porta Capuana. L’aggressione si è verificata in strada, e la vittima ha riportato ferite al volto. La donna è stata identificata e portata in commissariato, dove è stata formalmente denunciata per lesioni personali. La ragazza ha ricevuto assistenza medica sul posto.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Una donna è stata denunciata per aver picchiato con bottigliate in faccia una 34enne a Porta Capuana. 🔗 Leggi su Fanpage.it

?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

Notizie e thread social correlati

Pugno in faccia: 34enne ricoverato dopo lite a CremonaUn uomo di 34 anni è stato portato in ospedale dopo aver ricevuto un pugno in faccia in seguito a una discussione avvenuta nel pomeriggio di venerdì...

Porta al Prato, sangue in strada. Ferisce alla gola durante una lite. Arrestato per tentato omicidioNella zona di Porta al Prato a Firenze, si è verificato un episodio di violenza che ha portato a un ferimento grave.

porta capuana ferisce a bottigliate inFerisce a bottigliate in faccia una ragazza, denunciata 34enne dopo una lite a Porta CapuanaUna donna è stata denunciata per aver picchiato con bottigliate in faccia una 34enne a Porta Capuana. fanpage.it

porta capuana ferisce a bottigliate inRissa a Porta Capuana a colpi di bottiglia davanti alla pizzeria, bimbi in lacrime e turisti in fugaNuova rissa a bottigliate a Porta Capuana al centro di Napoli davanti ad una pizzeria affollata: fuga di famiglie e turisti ... fanpage.it

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web