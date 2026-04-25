Un episodio di violenza si è verificato ieri a Bergamo, quando un anziano è stato aggredito senza che nessuno intervenisse. L’autista del bus, testimone dell’accaduto, ha fermato il veicolo e si è avvicinato all’aggressore, prendendolo per il collo. La scena si è svolta davanti a numerosi testimoni, ma nessuno ha cercato di intervenire prima dell’intervento dell’autista. Sul posto sono arrivati i soccorsi e le forze dell’ordine.

Bergamo, 25 aprile 2026 – Coraggio e forte senso civico. Li ha dimostrati l’autista dell’autobus della linea D Bolgare-Bergamo che mercoledì pomeriggio in città, intorno alle 17, in via Angelo Mai, ha visto un anziano che veniva aggredito e non ci ha pensato due volte ad intervenire: ha accostato il pullman, è sceso dal mezzo ha afferrato per il collo ed ha bloccato l’aggressore, un cittadino gambiano di 28 anni, già noto alle forze dell’ordine per numerosi precedenti oltre che per problemi legati all’abuso di alcol. L’immigrato, successivamente, è stato fermato dalla Polizia di Stato e giovedì è stato accompagnato a Potenza, in un centro di permanenza per il rimpatrio.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Anziano aggredito senza che nessuno muova un dito, autista del bus accosta e prende per il collo l’assalitore

Notizie correlate

Chiede il biglietto, autista bus aggredito da branco di giovanissimiIl dipendente dell'Air colpito con un telefono alla testa e costretto alle cure in ospedale.

Leggi anche: Autista bus chiede il biglietto a uno studente: aggredito e picchiato a colpi di smartphone

Aggiornamenti e dibattiti

Temi più discussi: Anziano aggredito senza che nessuno muova un dito, autista del bus accosta e prende per il collo l’assalitore; Anziano aggredito in centro a Bergamo, autista scende dal bus e lo salva; Spinta mortale al pronto soccorso, le sue ultime parole: Pensate a mia moglie. Aggressore condannato a 3 anni e 6 mesi; Anziano colpito con una pala dal figlio a Nulvi, la Procura si appella contro la non convalida del fermo di Nicola Sechi.

Anziano aggredito senza che nessuno muova un dito, autista del bus accosta e prende per il collo l’assalitoreIl conducente della linea D Bolgare-Bergamo ha notato l’attacco mentre percorreva via Angelo Mai e non ha esitato a scendere dal mezzo. Il ventottenne bloccato e successivamente fermato dalla polizia ... ilgiorno.it

Anziano aggredito in centro a Bergamo, autista scende dal bus e lo salvaIl conducente ha fermato uno straniero ubriaco, che sarà rimpatriato. Una testimone: «L’unico ad intervenire». Arriva: «Coraggio e senso civico». ecodibergamo.it

Un anziano di 70 anni è stato arrestato dopo aver seminato il panico nel quartiere e aver aggredito i carabinieri intervenuti sul posto - facebook.com facebook

Rapina davanti all’ufficio postale: Anziano aggredito per rubargli la pensione appena riscossa. La Polizia di #Catania ha arrestato un 23enne. Ci sono altre vittime #chilhavisto x.com