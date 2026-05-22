De Luca stoccata agli avversari | Sono turisti svedesi non hanno mosso un dito per Salerno
Nella giornata di oggi si conclude ufficialmente la campagna elettorale, con i toni che si fanno sempre più accesi. In un intervento, un esponente politico ha criticato alcuni avversari, affermando che si tratta di turisti svedesi che non hanno fatto nulla per la città. La discussione si concentra ora su questioni politiche e sui comportamenti delle diverse parti in vista delle prossime elezioni. La campagna si avvia alla conclusione con dichiarazioni che hanno attirato l’attenzione dei media locali.
Si alzano i toni della campagna elettorale che, ormai, nella giornata di oggi terminerà ufficialmente. In attesa del comizio finale previsto per stasera a Piazza Portanova con Gigi Finizio, il candidato sindaco Vincenzo De Luca è tornato ad attaccare gli avversari durante un incontro a sostegno. 🔗 Leggi su Salernotoday.it
LUCA HA SBOLLATO TROPPO
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