Un individuo è stato denunciato dopo aver aggredito medico e infermieri al pronto soccorso. L’uomo ha colpito i sanitari una volta arrivato e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine attivando l’allarme anti violenza. La polizia è intervenuta per gestire la situazione. Nessun dettaglio è stato fornito sulle condizioni dei sanitari o sulle motivazioni dell’aggressione.

Una volta arrivato in Pronto soccorso, ha aggredito medico e infermieri costringendoli ad attivare l’ Allarme Anti Violenza ai sanitari per fare intervenire una pattuglia. La Squadra Volante è arrivata domenica notte verso le 3.40 all’ ospedale Valduce, dove ha trovato un marocchino di 24 anni, in evidente stato di ubriachezza, e allo stesso tempo molto violento, che stava aggredendo il personale che lo aveva preso in cura. L’arrivo degli agenti ha consentito di bloccare l’uomo che tuttavia ha proseguito nella sua condotta agitata anche davanti ai poliziotti, cercando di colpirli con calci e pugni. Una volta bloccato e messo nelle condizioni di non creare più fastidio, è stato ricostruito cosa era accaduto poco prima: l’uomo, trasportato in Pronto soccorso in ambulanza dopo essere stato recuperato per strada sul Lungolario Trento alle 2. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Aggredisce i sanitari. Denunciato

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

11-05-2026 - Ubriaco aggredisce i Carabinieri, denunciato

Notizie e thread social correlati

Offese e minacce di morte: dà in escandescenze e aggredisce i sanitariUn uomo ha aggredito i sanitari nel pronto soccorso, urlando insulti e minacciando di morte.

Aggredisce militari e sanitari del 118. Rifila un pugno anche all’infermieraNella serata di sabato, i Carabinieri di Portomaggiore hanno arrestato un uomo di 41 anni, già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di aver...

Temi più discussi: Aggredisce i sanitari. Denunciato; Aggredisce sanitari e poliziotti alla metro: denunciato 23enne; Picchio mia nonna, annuncia l'aggressione sui social: arrestato; Esagera con gli alcolici, aggredisce e minaccia un operaio: Sarnano, trentenne denunciato.

Aggredisce i sanitari. DenunciatoUna volta arrivato in Pronto soccorso, ha aggredito medico e infermieri costringendoli ad attivare l’Allarme Anti Violenza ai ... ilgiorno.it

Como, aggredisce i poliziotti e il personale sanitario: denunciato un 49enne italianoPrima aggredisce i poliziotti e poi il personale sanitario: un 49enne italiano senza fissa dimora è stato denunciato a piede libero dalla polizia di Stato nella serata di giovedì per resistenza a ... espansionetv.it