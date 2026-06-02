Aggredisce i genitori figlio arrestato Padre colto da infarto

Da ilgiorno.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un giovane è stato arrestato dopo aver aggredito i genitori in casa. Durante l’intervento dei carabinieri, il padre è stato colto da un infarto. Il 31 marzo, i militari erano già intervenuti per una denuncia di maltrattamenti e avevano avviato le procedure del Codice rosso. In quell’occasione, era stata contestata solo la violenza in famiglia, senza ulteriori misure restrittive.

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I carabinieri erano già intervenuti il 31 marzo, e allora era scattata “soltanto“ una denuncia per maltrattamenti in famiglia e contestualmente l’attivazione delle procedure del Codice rosso, l’iter giudiziario veloce previsto a tutela delle vittime di violenze. Due mesi dopo la storia si è ripetuta, con conseguenze anche peggiori per le vittime. Risultato: stavolta il figlio violento, un cinquantatreenne di Darfo, è finito in carcere dopo essere stato arrestato nella tarda serata di domenica. Nella circostanza del tafferuglio e delle manette per la tensione alle stelle il padre, un settantaseienne, ha accusato un grave malore ed è finito in ospedale in codice rosso, dove si trova tuttora ricoverato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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