Maltratta gli anziani genitori | padre soccorso dall' eliambulanza arrestato il figlio

Il 31 marzo, i carabinieri erano intervenuti nell’abitazione di un uomo, denunciato per maltrattamenti in famiglia e coinvolto nelle procedure del Codice Rosso. Il 2 aprile, l’uomo ha chiamato il 118 per un intervento di emergenza: il padre, in condizioni critiche, è stato trasportato in eliambulanza in ospedale. Il figlio è stato arrestato con l’accusa di aver maltrattato i genitori.

Il 31 marzo scorso i carabinieri di Darfo Boario Terme erano già stati chiamati a casa sua. Quella volta era finita con una denuncia per maltrattamenti in famiglia e con l'attivazione delle procedure del Codice Rosso, il sistema di tutela previsto per le vittime di violenza domestica. Due mesi. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it

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