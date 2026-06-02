Aggrappati alla manifattura | l’economia italiana non molla il suo salvagente

L’economia italiana si mantiene stabile grazie alla manifattura, nonostante la crisi energetica e l’inflazione superiore al 3%. I titoli di Stato sono sotto pressione a causa delle tensioni internazionali e degli scenari commerciali ancora incerti. La produzione industriale continua a rappresentare un punto di riferimento, resistendo alle sfide esterne e alle oscillazioni del mercato. Nessuna variazione significativa si registra nei dati recenti riguardo alle attività manifatturiere nel Paese.

Crisi energetica, inflazione in aumento (sopra la linea di guardia del 3%), bond sotto l’assedio delle contingenze internazionali, scenari commerciali ancora incerti. Ma c’è una certezza che l’economia italiana continua a mantenere: la manifattura. Dopo un periodo difficile tra il 2023 e il 2025, segnato principalmente dalla frizione con un rimbalzo post-pandemico energico e complesso, il 2026 sta per ora mostrando segni di ripresa della produzione industriale e della fiducia del comparto manifatturiero italiano e, dopo i dati macro sulla crescita del volume di produzione, a inizio anno arriva l’indice manifatturiero S&P a dare ulteriori elementi di conforto al sistema-Paese. 🔗 Leggi su It.insideover.com

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