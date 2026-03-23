È la stabilità politica uno dei principali punti di forza che scandisce e fortifica la fase economica italiana attuale. Lo conferma il Centro Studi Confindustria (CsC) nel focus del Rapporto di Previsione di primavera, anticipato dal quotidiano Il Giornale e che uscirà in settimana. Stabilità politica produce benefici economici. Il documento è stato redatto e firmato dal senior economist Ciro Rapacciuolo e si concentra sugli e ffetti della continuità istituzionale e dunque sulla tenuta del governo sul costo del credito e sui mercati finanziari. L’osservatore mantiene ovviamente una posizione terza e neutrale ma il dossier alla fine non può... 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Economia italiana più forte grazie alla stabilità e alla credibilità del governo Meloni

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Una selezione di notizie su Economia italiana

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Il ministro Giorgetti: «L’Italia è più forte, la fiducia dei risparmiatori è la nostra medaglia d’oro»Il titolare del Mef parla in esclusiva a MF durante l’evento Motore Italia dedicato alle olimpiadi di Milano Cortina. La credibilità di un Paese passa da quella costruita sui mercati: oggi le famiglie ... milanofinanza.it

Ppa europei in calo, l’Italia registra la flessione più forteSecondo Pexapark l’indice scende del 6,4% a febbraio. Nel nostro Paese prezzi giù dell’11,4% dopo il Dl Energia. Attività di mercato in crescita con 30 ... repubblica.it

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Nella crisi, la fragilità dell’economia italiana, che dipende da molti (annosi) fattori, ma sempre da #energia e dalla nostra dipendenza da #fossili. Non abbiamo il #nucleare pagato dallo Stato come in #Francia e non abbiamo puntato su #rinnovabili come in #G x.com