La manifattura lombarda non molla
Nel primo trimestre, la produzione e il fatturato della manifattura lombarda sono aumentati. L’assessore regionale ha dichiarato che senza un cambiamento significativo rispetto ai vincoli europei, la competitività del settore rischia di essere compromessa.
La manifattura lombarda apre il 2026 con segnali positivi, confermando dinamismo, capacità di adattamento e una forte tenuta del sistema produttivo regionale. Nel primo trimestre dell’anno la produzione industriale registra una crescita dello 0,5% rispetto al trimestre precedente, accompagnata da un incremento del fatturato pari al +0,6%. Bene anche gli ordini interni, in aumento dell’1,3%, mentre quelli esteri si mantengono sostanzialmente stabili, con un +0,3%. Il quadro resta favorevole anche per il comparto artigiano, che mostra continuità e resilienza: produzione in crescita dello 0,3%, fatturato al +0,2% e ordini esteri in aumento dello 0,7%. 🔗 Leggi su Laverita.info
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