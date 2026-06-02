Alexander Zverev ha battuto Rafael Jodar in tre set nei quarti di finale. Durante la partita, un ex campione ha commentato che Zverev possiede il miglior rovescio mai visto, aggiungendo che se migliorasse anche il diritto in avanzamento potrebbe diventare ancora più competitivo. La partita ha visto Zverev prevalere con una buona prestazione, avanzando così verso le semifinali del torneo.

Alexander Zverev supera lo spagnolo Rafael Jodar, testa di serie numero 27, in tre set nei quarti di finale e accede così alla semifinale del Roland Garros: nel prossimo turno la testa di serie numero due sfiderà il vincente della partita di questa sera tra il ceco Jakub Mensik e il brasiliano Joao Fonseca. Il tedesco difende così il ruolo di favorito principale nella corsa della vittoria di quello che rappresenterebbe il suo primo titolo dello Slam. L’ex numero 1 del mondo Andre Agassi, ospite al TNT Sports, ha analizzato le caratteristiche di gioco di Zverev evidenziando i punti di forza e delineando i possibili margini di miglioramento per realizzare un salto di qualità ulteriore. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Agassi su Zverev: “Ha il miglior rovescio che abbia mai visto. Se migliorasse il diritto in avanzamento…”

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