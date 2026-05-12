Zverev si sfoga su Roma dopo il crollo con Darderi | È il peggior campo su cui abbia mai giocato
Alexander Zverev ha commentato la sconfitta al Foro Italico, criticando le condizioni del campo in terra rossa di Roma e il suo stato di affaticamento. Dopo la rimonta di Luciano Darderi, il tennista tedesco ha dichiarato che si trattava del peggior campo su cui abbia mai giocato. La partita si è conclusa con un risultato che ha sorpreso molti, lasciando spazio a discussioni sulle condizioni del torneo.
Alexander Zverev cerca scuse dopo la clamorosa rimonta subita da Luciano Darderi al Foro Italico. Nel mirino finiscono le condizioni della terra rossa romana e la stanchezza fisica. Le sue parole in vista della sfida a Sinner al Roland Garros.🔗 Leggi su Fanpage.it
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