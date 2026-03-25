Il pubblico ministero ha richiesto una condanna a tre anni e sei mesi di carcere per l’autore di un articolo che, secondo l’accusa, avrebbe diffamato un ex giudice. La vicenda si colloca in un momento di forte discussione sulla libertà di stampa, poiché si considera che l’articolo contenga affermazioni lesive dell’ex magistrato. La decisione sulla richiesta di pena spetta ora al giudice.

All’indomani della vittoria al referendum, arriva un clamoroso attacco alla libertà di stampa: in un processo per diffamazione che vede come imputato il giornalista Piero Sansonetti e come parte lesa l’ex pm, oggi parlamentare M5s Scarpinato, il Pm di Lodi ha chiesto per Sansonetti una pena di tre anni e sei mesi di prigione. Una notizia che non ha avuto l’eco che meritava. A parlarne poche firme del giornalismo italiano. Tra i pochi, Nicola Porro, che denuncia la concomitanza della richiesta e le motivazioni addotte dalla pubblica accusa. «L’aggravante per Sansonetti? Che continua a scrivere», aggiunge Porro. Velardi: richiesta mostruosa. In un video appena diffuso sui social, il direttore del Riformista Claudio Velardi, ha ricostruito la vicenda. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it

© Secoloditalia.it - Chiesti 3 anni e mezzo di carcere per Sansonetti: per il pm ha diffamato l’ex giudice Scarpinato

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