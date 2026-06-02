Il Bologna ha annunciato ufficialmente l’ingaggio di Domenico Tedesco come nuovo allenatore della prima squadra. Tedesco ha firmato un contratto fino al 30 giugno 2028, con possibilità di rinnovo per un’altra stagione. La società ha scelto di affidargli la guida tecnica della squadra a partire dalla stagione in corso.

BOLOGNA - Adesso è ufficiale: il Bologna ha affidato la guida tecnica della prima squadra a Domenico Tedesco, che ha sottoscritto un contratto fino al 30 giugno 2028 con opzione per una stagione successiva. Nato a Rossano (Cs) il 1291985, nel corso della sua carriera da allenatore ha lavorato nei settori giovanili di Stoccarda e Hoffenheim, quindi ha guidato Erzgebirge Aue, Schalke 04, Spartak Mosca, Lipsia, Nazionale del Belgio e Fenerbahce. Ha ottenuto un secondo e un quarto posto nella Bundesliga tedesca, un secondo posto nella Prem'er-Liga russa, ha raggiunto gli ottavi di finale ai Campionati Europei, e ha vinto due titoli: una Coppa di Germania (Lipsia, 2021-22) e una Supercoppa di Turchia (Fenerbahce, 2025). 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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© Ilgiornaleditalia.it - Adesso è ufficiale, il Bologna affida la panchina a Tedesco

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