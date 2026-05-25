Calcio serie C è ufficiale | Giovanni Tedesco resta sulla panchina del Perugia

È arrivata l’ufficialità: Giovanni Tedesco continuerà a sedere sulla panchina del Perugia anche nella prossima stagione. La notizia è stata comunicata dopo settimane di attesa, confermando il suo ruolo come tecnico della squadra di serie C. La decisione rende certa la permanenza del coach, che ha guidato il club durante l’attuale campionato. La società ha confermato la sua fiducia, senza ulteriori dettagli sulle eventuali novità di mercato o piani futuri.

Mancava soltanto l'ufficialità, che è puntualmente arrivata. Giovanni Tedesco sarà l'allenatore del Perugia anche nella prossima stagione. L'accordo, trovato nei giorni scorsi e sottoscritto proprio in queste ore, sarà valido dunque fino al 30 giugno del 2027.Una conferma pienamente meritata sul. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

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