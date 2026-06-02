Adeguamento sismico per la scuola dell' infanzia di Castellana Pianella | c' è il finanziamento da 640mila euro
È stato concesso un finanziamento di circa 640mila euro per la scuola dell'infanzia di Castellana, frazione di Pianella, destinato ai lavori di adeguamento sismico dell'edificio.
Un finanziamento complessivo di 639mila 575 euro per la scuola dell’infanzia di Castellana, frazione di Pianella, grazie al quale potranno essere fatti i lavori di adeguamento sismico del plesso scolastico. Lo fa sapere, esprimendo soddisfazione, l’assessore comunale all’edilizia scolastica Denis. 🔗 Leggi su Ilpescara.it
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