Giunta ok al progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento sismico della scuola San Filippo

La Giunta comunale, guidata dal sindaco, ha dato il via libera al progetto di fattibilità tecnico-economica per l’adeguamento sismico della scuola San Filippo. La decisione è stata presa durante una riunione convocata di recente, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dell’edificio scolastico. Il progetto è stato approvato ufficialmente e riguarda interventi specifici per rafforzare la struttura contro i terremoti. La delibera è stata comunicata ufficialmente agli uffici competenti.

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Tempo di lettura: < 1 minuto La Giunta, presieduta dal sindaco Clemente Mastella, ha approvato il progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento sismico della scuola San Filippo. “ E’ un progetto importante – spiega l ‘assessore alle Opere pubbliche Mario Pasquariello – dal valore complessivo di oltre 5 milioni di euro e per il quale abbiamo già i pareri favorevoli di Soprintendenza e Vigili del Fuoco. Si interverrà, nello specifico, con l’adeguamento sismico del fabbricato esistente, l’efficientamento energetico e l’adeguamento dell’impianto antincendio. In questo modo un edificio scolastico del centro storico, tradizionale punto di riferimento dell’istruzione cittadina con oltre 500 ragazzi, potrà essere adeguato ai più moderni standard di sicurezza e garantire le migliori condizioni per studenti, professori e operatori”. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Giunta, ok al progetto di fattibilità tecnico-economica di adeguamento sismico della scuola San Filippo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Bambino di 11 anni lasciato a terra dal bus: autista sospeso e la Procura avvia un'indagine Sullo stesso argomento Torre dei Modenesi a Finale Emilia, consegnato in Regione il progetto di fattibilità tecnico-economicaL'intervento prevede la ricostruzione con manufatti artigianali in cotto, riutilizzando anche le pietre originali che i volontari erano riusciti a... Leggi anche: Roma, nuovo stadio di Pietralata: domani l'ok alla fattibilità tecnico economica?