Parte il restyling di palazzo Pisani Via all’adeguamento sismico | I cantieri erano attesi da vent’anni

Da lanazione.it 20 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Sono iniziati i lavori di adeguamento sismico di Palazzo Pisani, uno degli edifici simbolo della storia cittadina. Dopo più di vent’anni di chiusura, il restauro prevede interventi strutturali per migliorare la resistenza dell’edificio. I cantieri sono stati avviati all’incrocio tra piazza Alberica e via Loris Giorgi, con l’obiettivo di restituire presto il palazzo alla fruizione pubblica.

Cominciati i lavori per il miglioramento sismico di Palazzo Pisani. Dopo oltre vent’anni di chiusura, uno dei luoghi più importanti e identificativi della storia cittadina, Palazzo Pisani, all’incrocio tra piazza Alberica e via Loris Giorgi, si prepara a essere restituito alla città. Si è infatti aperto da poco il cantiere, visibile già dalla strada con dei pannelli di delimitazione intorno all’edificio, posizionati per permettere i lavori di adeguamento sismico di palazzo Pisani. I lavori sono finalizzati alla messa in sicurezza dell’edificio, per un importo complessivo di circa 1,2 milioni di euro e finanziati attraverso il bando delle Periferie, come sta avvenendo per i lavori del vicino Palazzo Rosso, con i lavori in stato già avanzato. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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