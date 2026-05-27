Addio a Enrico Canonici l' uomo è morto a 44 anni | E' un giorno di profondo immenso dolore
Enrico Canonici, noto come “Canno”, è morto a 44 anni mercoledì 27 maggio in un ospedale di Milano. La Vigor Senigallia ha espresso profondo dolore per la sua scomparsa. Canonici era ricoverato a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale e i suoi conoscenti. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze.
SENIGALLIA - «Un giorno di profondo, immenso dolore». Con queste parole la Vigor Senigallia ha ricordato Enrico Canonici, da tutti come “Canno”, scomparso mercoledì 27 maggio in un ospedale di Milano dove stava affrontando una terribile malattia. Enrico, figlio di Cipriano Canonici, storico. 🔗 Leggi su Anconatoday.it
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