Addio a Enrico Canonici l' uomo è morto a 44 anni | E' un giorno di profondo immenso dolore

Notizia in breve

Enrico Canonici, noto come “Canno”, è morto a 44 anni mercoledì 27 maggio in un ospedale di Milano. La Vigor Senigallia ha espresso profondo dolore per la sua scomparsa. Canonici era ricoverato a causa di una grave malattia. La notizia ha suscitato cordoglio tra la comunità locale e i suoi conoscenti. La sua morte è stata comunicata senza ulteriori dettagli sulla causa o le circostanze.