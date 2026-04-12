Una partita di calcio giovanile ha visto i ragazzi nati nel 2013 dell’Academy Giugliano battere una squadra di alto livello in una competizione disputata al Twin Peaks. La sfida ha portato i giovani atleti a confrontarsi con avversari di rilievo, ottenendo una vittoria significativa. L’evento segna un momento importante per il settore giovanile dell’Academy, che ha fatto registrare una prestazione notevole sul campo.

Giugliano. Una giornata che resterà impressa nella storia recente dell’Academy Giugliano Calcio. Presso il centro sportivo Twin Peaks, la categoria 2013 (Esordienti a 9) ha messo a segno una prestazione monumentale nell’ambito del campionato FIGC, superando la SSC Napoli con il risultato di 5-1 in tre tempi. La partita. Sotto la sapiente guida di Mister Angelo Mauriello, i gialloblù hanno interpretato il match con una maturità tattica e una foga agonistica fuori dal comune. La "banda Mauriello" ha dimostrato che, con organizzazione e cuore, nessun traguardo è precluso. Le reazioni. Al termine dell’incontro, il clima in casa Giugliano è di legittimo orgoglio.🔗 Leggi su Teleclubitalia.it

© Teleclubitalia.it - Calcio giovanile, impresa dell’Academy Giugliano: i 2013 battono il Napoli al Twin Peaks

Maratona Twin Peaks: al Modernissimo tutta la prima leggendaria stagioneChi ha ucciso Laura Palmer? È l’interrogativo che assilla il pubblico televisivo d’inizio anni Novanta.

In Bulgaria c’è un caso che ricorda “Twin Peaks”Nelle montagne vicino al confine con la Serbia ci sono stati due presunti triplici omicidi in una settimana: le teorie del complotto abbondano Il 2...