Mario Di Tullio è morto senza clamore, come aveva desiderato. Si è spento in modo discreto, lasciando dietro di sé una lunga carriera nel giornalismo locale. È stato anche capo redattore di questa testata, contribuendo a raccontare la cronaca della città. La sua scomparsa è stata annunciata senza cerimonie ufficiali o grandi manifestazioni pubbliche. La notizia è stata riportata nei nostri aggiornamenti giornalistici senza particolari enfasi.

Mario non avrebbe voluto clamore e così è stato. Se n’è andato in punta di piedi, ma lasciando dietro di sé una vita di cronaca anconetana raccontata attraverso le colonne del nostro giornale, di cui era stato anche capo della redazione. Mario Di Tullio, 81 anni, ieri mattina ha salutato tutti con il suo sorriso ironico e tagliente nel centro polifunzionale di Pietralacroce. Casa sua, dove viveva con la moglie Liana e i figli Eric ed Emanuele. Proprio questo suo incedere così sottotraccia, senza far vedere, senza mai mettersi in mostra, è stato l’elemento di spicco sottolineato da Eric durante il breve ricordo in chiesa di fronte ai familiari, amici e conoscenti affranti. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Addio a Mario Di Tullio: "Ma senza tanto clamore"

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Addio a Mario Di Tullio. Maestro del giornalismoPer anni è stato una colonna del nostro giornale e modello per tanti giovani. Dopo la pensione nel 2003 aveva comprato una casa in Croazia. Aveva 81 anni. msn.com