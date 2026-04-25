Nuovo comandante Polizia Locale perché tanto clamore?

Un consigliere comunale ha diffuso una nota stampa chiedendo il motivo dell'attenzione intorno alla nomina del nuovo comandante della Polizia Locale. La comunicazione è arrivata il 25 aprile 2026, a Arezzo, e riporta la domanda: «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?». La vicenda ha suscitato discussioni tra cittadini e media locali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell'interesse.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . La Nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti. «Lunedì 20 aprile 2026 è stato il giorno di insediamento di Ameglio Menguzzo, nuovo comandante dei vigili urbani di Arezzo. La fanfara mediatica ha squillato a lungo annunciando la sostituzione di Aldo Poponcini. Numerose foto e video dell'evento circolano in rete. I giornali e i media on line hanno riportato la cronaca della giornata minuto per minuto. L'assessore al personale è stata incaricata di accompagnare il neo assunto nel suo incarico, scortata a sua volta dall'attuale capo di gabinetto del sindaco.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?» Inaugurazione comando della Polizia Locale Intervista al comandante Simone Lamuraglia Notizie correlate Polizia locale, un nuovo comandanteTrentotto anni, 20 con la divisa addosso, laureato in legge, già comandante a Verano Brianza, dove fino a sabato prossimo resta a mezzo servizio. Leggi anche: Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Visita di presentazione del nuovo Comandante Polizia Locale di Pavia; Polizia Locale, primo giorno di lavoro per il nuovo comandante Ameglio Menguzzo; Pasquale Pugliese è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cassino; Polizia Locale Milazzo: Salvatore Campagna nuovo Comandante. Gli auguri di ANVU Sicilia. «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?»Arezzo, 25 aprile 2026 – «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?». La Nota stampa del c onsigliere comunale Michele Menchetti. lanazione.it Ecco il nuovo comandante della Polizia locale Ameglio Menguzzo: primo giorno al comando di via SettepontiPrimo giorno per il nuovo comandante della Polizia Locale di Arezzo. Ameglio Menguzzo si insedia oggi, lunedì 20 aprile, nel comando di via Setteponti. Alle 8.30 appuntamento in Comune e poi il saluto ... corrierediarezzo.it Il corteo di Trieste Antifascista partito dai dintorni della Risiera si è concluso in piazza Perugino, ma la manifestazione prosegue con un presidio. La Polizia, i Carabinieri di la Polizia locale continueranno a monitorare la situazione. Nel video di Gianpaolo Sarti, - facebook.com facebook , A margine dell’iniziativa dedicata alla polizia locale, l’intervento di @chierchiar ai microfoni dell’agenzia Italpress: “equiparare le tutele ai corpi di polizia ad ordinamento statale” x.com