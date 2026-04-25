Nuovo comandante Polizia Locale perché tanto clamore?

Da lanazione.it 25 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Un consigliere comunale ha diffuso una nota stampa chiedendo il motivo dell'attenzione intorno alla nomina del nuovo comandante della Polizia Locale. La comunicazione è arrivata il 25 aprile 2026, a Arezzo, e riporta la domanda: «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?». La vicenda ha suscitato discussioni tra cittadini e media locali, senza che siano stati forniti ulteriori dettagli sui motivi dell'interesse.

Arezzo, 25 aprile 2026 – . La Nota stampa del consigliere comunale Michele Menchetti. «Lunedì 20 aprile 2026 è stato il giorno di insediamento di Ameglio Menguzzo, nuovo comandante dei vigili urbani di Arezzo. La fanfara mediatica ha squillato a lungo annunciando la sostituzione di Aldo Poponcini. Numerose foto e video dell'evento circolano in rete. I giornali e i media on line hanno riportato la cronaca della giornata minuto per minuto. L'assessore al personale è stata incaricata di accompagnare il neo assunto nel suo incarico, scortata a sua volta dall'attuale capo di gabinetto del sindaco.🔗 Leggi su Lanazione.it

nuovo comandante polizia locale perch233 tanto clamore
© Lanazione.it - «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?»

Inaugurazione comando della Polizia Locale Intervista al comandante Simone Lamuraglia

Video Inaugurazione comando della Polizia Locale Intervista al comandante Simone Lamuraglia

Notizie correlate

Polizia locale, un nuovo comandanteTrentotto anni, 20 con la divisa addosso, laureato in legge, già comandante a Verano Brianza, dove fino a sabato prossimo resta a mezzo servizio.

Leggi anche: Luca Tarantola è il nuovo comandante della polizia locale di Cerano

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Visita di presentazione del nuovo Comandante Polizia Locale di Pavia; Polizia Locale, primo giorno di lavoro per il nuovo comandante Ameglio Menguzzo; Pasquale Pugliese è il nuovo comandante della Polizia Locale di Cassino; Polizia Locale Milazzo: Salvatore Campagna nuovo Comandante. Gli auguri di ANVU Sicilia.

polizia locale nuovo comandante polizia locale«Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?»Arezzo, 25 aprile 2026 – «Nuovo comandante Polizia Locale, perché tanto clamore?». La Nota stampa del c onsigliere comunale Michele Menchetti. lanazione.it

polizia locale nuovo comandante polizia localeEcco il nuovo comandante della Polizia locale Ameglio Menguzzo: primo giorno al comando di via SettepontiPrimo giorno per il nuovo comandante della Polizia Locale di Arezzo. Ameglio Menguzzo si insedia oggi, lunedì 20 aprile, nel comando di via Setteponti. Alle 8.30 appuntamento in Comune e poi il saluto ... corrierediarezzo.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.