80° anniversario della Repubblica | il programma e tutti i cittadini celebrati

Notizia in breve

Udine si prepara a celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una giornata di eventi. La città ha annunciato un programma di festeggiamenti che coinvolgerà cittadini di tutte le età, con iniziative pubbliche e commemorative. La giornata si svolgerà con cerimonie ufficiali e attività aperte alla comunità, per ricordare questa ricorrenza storica.