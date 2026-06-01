80° anniversario della Repubblica | il programma e tutti i cittadini celebrati

Da udinetoday.it 1 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Udine si prepara a celebrare l’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana con una giornata di eventi. La città ha annunciato un programma di festeggiamenti che coinvolgerà cittadini di tutte le età, con iniziative pubbliche e commemorative. La giornata si svolgerà con cerimonie ufficiali e attività aperte alla comunità, per ricordare questa ricorrenza storica.

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Udine si appresta a vivere una giornata di festeggiamenti in occasione dell’80° anniversario della nascita della Repubblica Italiana. La prefettura ha predisposto un ricco calendario di appuntamenti che unirà momenti solenni, aperture straordinarie di monumenti e cultura.Il programmaLe. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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