Nicolò ad Affari Tuoi accetta l'offerta troppo presto | Conosco il sacrificio ma aveva 300mila euro

Nicolò Florio, partecipante di Affari Tuoi proveniente dalla Puglia, pesca il pacco da 300mila euro durante la trasmissione. Tuttavia, decide di accettare l'offerta quasi a metà percorso, affermando di conoscere il sacrificio. La sua scelta avviene dopo aver valutato la situazione e senza proseguire con ulteriori tentativi di vincita.

Nicolò Florio dalla Puglia ad Affari Tuoi fa una partita quasi perfetta: con le sue mani pesca il pacco da 300mila euro, ma preferisce non rischiare e accetta l'offerta quasi a metà partita. La chiamata del Dottore: "Perché l'hai fatto?". 🔗 Leggi su Fanpage.it

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