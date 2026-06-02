Acquistano auto con assegni falsi e le rivendono online | scoperta truffa dei suv

Una truffa legata alla vendita di SUV è stata smascherata dalla polizia ferroviaria a Bologna. Gli investigatori hanno intercettato un’operazione di compravendita online che coinvolgeva auto acquistate con assegni falsi e poi rivendute. L’operazione si è conclusa in piazzale Medaglie d’Oro, dove gli agenti hanno fermato i soggetti coinvolti. La truffa, che si era sviluppata attraverso annunci su un portale online, si è interrotta con il blocco delle attività.

L’affare trovato portale di annunci online sembrava concluso, ma si è interrotto bruscamente in piazzale Medaglie d’Oro, davanti alla stazione centrale di Bologna, dove una pattuglia della polizia ferroviaria ha scoperto e bloccato un raggiro legato alla compravendita di auto. È emerso così che. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

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