Scoperta truffa online per il noleggio dei minibus

I carabinieri hanno scoperto una truffa online legata al noleggio di un minibus e hanno denunciato tre persone coinvolte. L’indagine ha portato all’identificazione di un’attività fraudolenta che avrebbe raggirato diversi clienti. I dettagli sull’operazione non sono ancora stati resi noti, ma l’intervento delle forze dell’ordine ha portato all’arresto di alcuni sospetti. La vicenda è ora al vaglio delle autorità competenti.

Una truffa online per il noleggio di un minibus è stata scoperta dai carabinieri. Tre persone sono state denunciate. Si tratta di una 42enne casertana, di una 34enne napoletana e di un 24enne di L'Aquila.A seguito della querela presentata da una 54enne, i carabinieri della Stazione di Pontinia.🔗 Leggi su Casertanews.it Notizie correlate Scoperta la 'truffa dei cuccioli fantasma': due denunciatiDue italiani ritenuti responsabili di una truffa online da 900 euro con finti cuccioli e documenti veterinari falsi: indagini dei Carabinieri di... La truffa dei finti venditori di ricambi auto online: come funzionaI finanzieri di Busalla hanno terminato un’indagine che ha portato alla denuncia di tre persone (due uomini e una donna delle province di Caserta e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Sms sulla posizione Tari e link sospetti: l’ultima truffa online segnalata anche a Lecce; TRUFFA ONLINE DA 6MILA EURO: DENUNCIATO UN 33ENNE, SOLDI RECUPERATI; Dalla truffa telefonica ai Bitcoin: scoperta lavatrice di denaro, denunciata 60enne; Meda, vende falsi biglietti da 1.300 euro per un concerto: 29enne denunciato. Frosinone, truffa online: denunciati tre individui per raggiro su piattaforma socialDenunciati tre individui per truffa online su TikTok. Raggirata una donna di Aquino, che ha pagato 250 euro per una cucina mai ricevuta. lamilano.it Pedaggio non pagato: attenzione alla truffa onlineLa truffa del pedaggio non pagato è tornata all'attacco. Andiamo a scoprire insieme in cosa consiste e come riconoscerla. focustech.it Una truffa in "famiglia" scoperta grazie alle tracce bancarie - facebook.com facebook