La truffa dei falsi investimenti online

Due persone sono state coinvolte in una truffa legata a falsi investimenti online. Un uomo residente a Nettuno, in provincia di Roma, e una donna di 58 anni proveniente da Andria sono state identificate come responsabili del raggiro. L’indagine ha portato al loro coinvolgimento in un’attività fraudolenta volta a ingannare gli utenti attraverso false opportunità di investimento su piattaforme digitali. La vicenda è stata oggetto di approfondimenti da parte delle forze dell’ordine.

. Ad attuare il raggiro un uomo residente a Nettuno, in provincia di Roma, e una 58enne di Andria. A smascherarli i carabinieri della stazione di Aquino (Frosinone) che li hanno denunciati alla procura della Repubblica di Cassino. Sono ritenuti responsabili.🔗 Leggi su Romatoday.it La truffa che ha fregato il mondo: lo Schema Ponzi Notizie correlate Pensionato Castrofilippo, truffa online: 44mila euro persi con falsi investimenti digitali. Indagini in corso.Un pensionato di Castrofilippo truffato online: 44mila euro sottratti con l’inganno Un pensionato settantasettenne di Castrofilippo, in provincia di... Leggi anche: Falsi investimenti in criptovalute: la truffa è avvenuta attraverso un’applicazione Contenuti di approfondimento Temi più discussi: La truffa dei falsi investimenti online; Torna la truffa della tessera sanitaria: attenzione alle email di phishing inviate dal (falso) ministro della Salute; Falso update di Windows 11 ruba password, a cosa fare attenzione; Occhio anche alla truffa della Tari. Falsi sms sui pagamenti arretrati. La truffa dei falsi VVFContinua purtroppo a circolare la truffa che vede malintenzionati spacciarsi per vigili del fuoco al fine di richiedere offerte in denaro a sostegno delle attività del corpo, proponendo in alcuni casi ... unsertirol24.com Pizzighettone, truffa con falsi SMS: finto operatore ruba 6.000 euroAncora una truffa è andata a segno attraverso l’utilizzo di falsi SMS, ai quali la vittima ha risposto avviando ... cremonaoggi.it Nell'armadio o nella stanza accanto c'era un complice pronto a fare la parte del marito: "Che ci fai qui Non ti vergogni Se non te ne vai ti sfondo" Come funzionava la truffa - facebook.com facebook Finta mail dal Ministero della Salute: scatta l’allarme truffa, rubano dati e soldi con un click x.com