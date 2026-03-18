Acqua non potabile a Chieti alta | scatta il divieto immediato per cittadini

A Chieti alta, il sindaco ha emanato un’ordinanza immediata che vieta l’uso dell’acqua per bere e cucinare. La decisione è stata presa dopo controlli sanitari che hanno evidenziato problemi di potabilità. I cittadini devono rispettare il divieto finché non verranno effettuati ulteriori accertamenti e comunicati eventuali aggiornamenti. La situazione riguarda esclusivamente l’acqua destinata al consumo domestico.

Chieti - Ordinanza urgente del sindaco dopo controlli sanitari: acqua vietata per bere e cucinare in tutta Chieti alta, attivata distribuzione alternativa con autobotti A Chieti alta scatta il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare, disposto con un’ordinanza urgente firmata dal sindaco Diego Ferrara. Il provvedimento, identificato con il numero 316 del 18 marzo 2026, è stato adottato in via precauzionale dopo le verifiche effettuate dalla Asl Lanciano Vasto Chieti. Secondo quanto emerso dalle analisi, l’acqua non rispetta i parametri previsti per il consumo umano, con criticità rilevate in particolare presso il fontanino pubblico di Santa Barbara, già chiuso nelle ore successive ai controlli. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Acqua non potabile a Chieti alta: scatta il divieto immediato per cittadini Articoli correlati Cervinara, acqua non potabile a Valle: divieto immediato in Via FontanastellaCERVINARA – L’acqua destinata al consumo umano nella frazione Valle di Cervinara, in particolare in Via Fontanastella n. Valori non conformi: scatta il divieto di consumare acqua potabile a OrtonaIl Comune ha diffuso il divieto di consumo dell’acqua erogata tramite pubblico acquedotto, per usi alimentari, nella zona di via Costantinopoli e... Altri aggiornamenti su Acqua non potabile a Chieti alta scatta... Temi più discussi: Acqua non potabile a Blera e Bassano in Teverina, scattano le proteste dei cittadini; Zeddiani e Milis, acqua non potabile nei due Comuni: due autobotti a disposizione dei cittadini; Sant'Orsola, revocato il divieto sull’acqua in via Cesaraccio: torna potabile; Acqua non potabile a Blera e Bassano in Teverina, scattano le proteste dei cittadini. Chieti: divieto di uso dell’acqua nella zona alta della città+++IN AGGIORNAMENTO+++Il sindaco Diego Ferrara ha firmato l’ordinanza n. 316 del 18 marzo 2026 che dispone, in via precauzionale, il divieto temporaneo di utilizzo dell’acqua per uso potabile e alimentare nella zona di Chi ... rete8.it Divieto di consumo dell'acqua per uso potabile a Chieti alta(ANSA) - CHIETI, 18 MAR - Il sindaco di Chieti, Diego Ferrara. ha firmato l'ordinanza n. 316 del 18 marzo 2026 che dispone, in via precauzionale, il divieto temporaneo di utilizzo dell'acqua per uso p ... msn.com Un getto d'acqua copioso su viale Mazzini, talmente potente da creare in poco tempo un vero e proprio pantano sull'asfalto, impossibile da assorbire da parte delle sole caditoie. Succede durante i lavori per la realizzazione della tratta funzionale T2 della linea facebook Gaza senz’acqua: famiglie con 3 litri al giorno, crisi umanitaria nei campi profughi x.com