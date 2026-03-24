Hera oltre sei chilometri di nuove condotte per garantire l' acqua potabile alle tre frazioni rurali

Hera ha completato quasi tutto il collegamento delle frazioni di Vertaglia, Taibo e Madonna della Neve alla rete dell’acquedotto pubblico. Sono stati realizzati oltre sei chilometri di nuove condotte per assicurare l’approvvigionamento di acqua potabile nelle aree rurali interessate. Gli interventi sono stati avviati alcuni mesi fa e si sono conclusi in prossimità della fine. La collaborazione con il Comune di Mercato Saraceno è stata parte integrante delle operazioni.

E’ in dirittura d’arrivo il collegamento delle zone di Vertaglia, Taibo e Madonna della Neve alla rete dell’acquedotto pubblico grazie a una serie di interventi strategici avviati da Hera in questi ultimi mesi, in collaborazione con il Comune di Mercato Saraceno. Gli impianti sono stati visitati questa mattina dalla sindaca Monica Rossi, guidata dal coordinatore impianti idrici di Forlì-Cesena Marco Marcaccini, dal coordinatore reti idriche Daniele Casotti e dagli assistenti ai lavori Roberto Burioli e Giovanni Braschi. Sono stati realizzati oltre 6 chilometri di nuove condotte e tre nuovi impianti di sollevamento. Questo importante intervento, inserito nell’ordinanza numero 352024 dalla Struttura Commissariale e finanziato dai fondi Pnrr destinati alla ricostruzione e messa in sicurezza del territorio post-alluvione per 1. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

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