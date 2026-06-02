I residenti senza condotte attive devono fare affidamento su autobotti per ottenere acqua. La società che gestisce il servizio ha deciso di ridurre i volumi idrici nell’Agrigentino, rendendo necessari contratti specifici per i nuovi rifornimenti. La decisione di limitare le forniture ha portato a un aumento delle richieste di approvvigionamento tramite autobotti, che ora richiedono accordi formali per garantire il rifornimento ai cittadini.

? Punti chiave Come possono ottenere acqua i residenti senza condotte attive?. Perché Siciliacque ha deciso di tagliare i volumi idrici nell'Agrigentino?. Chi deve garantire l'approvvigionamento idrico nelle zone isolate?. Quali poteri hanno i sindaci per gestire questa nuova emergenza?.? In Breve Nuove linee guida introdotte dagli enti regolatori Ati e Aica.. Siciliacque riduce i volumi idrici per gestire il piano di rientro debitorio.. Autotrasportatori resistono per mancata sottoscrizione della convenzione con Aica.. Sindaci agiscono come autorità sanitarie locali per gestire emergenze autonome.. Il prefetto di Agrigento, Salvatore Caccamo, ha chiarito martedì 2 giugno le nuove norme che regolano la fornitura sostitutiva di acqua tramite autobotti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Acqua con autobotti: servono contratti per i nuovi rifornimenti

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