Ancora senza acqua 15 comuni del Vastese | lavori in corso anche a Pasqua la Sasi rifornisce con le autobotti

A circa due settimane dalla rottura dell’acquedotto principale del Sinello a Roccaspinalveti, quindici comuni del Vastese continuano a non avere acqua. La rottura si è verificata in località Acquaviva e, nonostante i lavori di riparazione siano ancora in corso, la società di gestione rifornisce le utenze con autobotti. La situazione persiste nonostante gli interventi iniziati durante il periodo pasquale.

Sono ancora senza acqua i 15 comuni del Vastese rimasti a secco da prima di Pasqua a causa della rottura dell'acquedotto principale del Sinello, in località Acquaviva, a Roccaspinalveti. A provocare la rottura, una frana causata dal maltempo. Così, da quasi una settimana, diverse squadre di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti [FOTO]Sarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 comuni del Vastese, che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua. Sospensione dell’acqua per lavori urgenti: rubinetti a secco in cinque comuni del VasteseLa Sasi comunica una sospensione temporanea della fornitura idrica in diversi comuni del Vastese per consentire un intervento urgente di riparazione... Temi più discussi: Maltempo ed emergenza idrica nel Vastese, prelievi di acqua dal fiume Trigno per l'approvigionamento; Guasti e turnazioni 12 mesi l’anno: nel Vastese l’emergenza acqua non finisce mai; Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti; Ancora allagamenti a Vasto Marina. Acqua: rottura condotta, restano a secco 15 Comuni del vasteseSarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 Comuni del Vastese che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua. rete8.it 15 Comuni senz'acquaPasqua difficile in 15 comuni del vastese dopo la rottura della condotta Sinello, che ha interrotto la fornitura idrica. Cittadini in coda con le taniche da riempire con l'acqua trasportata dalle auto ... rainews.it Maltempo, vigneti in ginocchio tra Sangro e Vastese Le piogge intense e persistenti registrate dal 30 gennaio al 3 aprile 2026 avrebbero provocato gravi criticità al comparto agricolo abruzzese, con danni diffusi ai vigneti e terreni saturi d’acqua. Second - facebook.com facebook Alto Vastese, postazione aggiuntiva del 118 per l’emergenza viabilità. Attiva a Castiglione Messer Marino Servizio h24 per superare i disagi causati dal maltempo LA NOTIZIA COMPLETA asl2abruzzo.it/alto-vastese-p… x.com