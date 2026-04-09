Ancora senza acqua 15 comuni del Vastese | lavori in corso anche a Pasqua la Sasi rifornisce con le autobotti

Da chietitoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A circa due settimane dalla rottura dell’acquedotto principale del Sinello a Roccaspinalveti, quindici comuni del Vastese continuano a non avere acqua. La rottura si è verificata in località Acquaviva e, nonostante i lavori di riparazione siano ancora in corso, la società di gestione rifornisce le utenze con autobotti. La situazione persiste nonostante gli interventi iniziati durante il periodo pasquale.

Sono ancora senza acqua i 15 comuni del Vastese rimasti a secco da prima di Pasqua a causa della rottura dell'acquedotto principale del Sinello, in località Acquaviva, a Roccaspinalveti. A provocare la rottura, una frana causata dal maltempo. Così, da quasi una settimana, diverse squadre di. 🔗 Leggi su Chietitoday.it

Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti [FOTO]Sarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 comuni del Vastese, che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua.

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Temi più discussi: Maltempo ed emergenza idrica nel Vastese, prelievi di acqua dal fiume Trigno per l'approvigionamento; Guasti e turnazioni 12 mesi l’anno: nel Vastese l’emergenza acqua non finisce mai; Pasqua senza acqua in 15 comuni del Vastese per una frana che ha danneggiato la condotta idrica a Roccaspinalveti; Ancora allagamenti a Vasto Marina.

vastese ancora senza acqua 15Acqua: rottura condotta, restano a secco 15 Comuni del vasteseSarà una Pasqua con qualche difficoltà per 15 Comuni del Vastese che dovranno fare i conti con la mancanza d'acqua. rete8.it

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