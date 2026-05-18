Il business dell’acqua su gomma | ecco i nuovi tariffari e i compensi aggiuntivi per il servizio autobotti nell' Agrigentino

Da agrigentonotizie.it 18 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Negli ultimi tempi sono stati introdotti nuovi tariffari e compensi aggiuntivi per il servizio di autobotti nell'Agrigentino, in un tentativo di regolamentare un settore caratterizzato da tariffe variabili e gestione frammentata. L'obiettivo dichiarato è quello di mettere ordine in questa parte del mercato dell’acqua su gomma, spesso definita come una zona grigia. Le nuove disposizioni mirano a stabilire criteri più chiari e uniformi per le tariffe e i pagamenti, riducendo le discrepanze tra le diverse realtà operanti sul territorio.

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L'idea, anzi l'obiettivo di legalità, è una soltanto: mettere ordine nella zona grigia di tariffe variabili e gestione frammentata. La strategia è chiara: ricondurre tutto sotto l'egida del gestore Aica, che dovrà dotarsi di un proprio parco mezzi pur potendo continuare ad avvalersi, in questa. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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