Un giovane di 26 anni è stato aggredito con un coltello in piazza San Zenone, nel centro storico di Reggio Emilia, domenica sera. Dopo l'intervento medico, si trova in condizioni non gravi. Le forze dell'ordine stanno analizzando le immagini di videosorveglianza per identificare l'autore dell'aggressione. La polizia ha avviato le indagini senza fornire dettagli sui possibili motivi o sui sospettati.

È fuori pericolo il giovane straniero di 26 anni aggredito a coltellate domenica sera in piazza San Zenone, pieno centro storico reggiano. La polizia di Stato sta passando al setaccio i filmati delle telecamere di videosorveglianza per individuare il responsabile. Erano passate da poco le 22 quando è stato richiesto l’intervento dei soccorsi e delle forze dell’ordine. L’allarme è scattato dopo le segnalazioni di alcuni passanti, che hanno riferito di un acceso diverbio degenerato rapidamente in violenza. Ad avere la peggio è stato un giovane di 26 anni, ferito da un’arma da taglio – presumibilmente un coltello – sia al torace sia al braccio. Sul posto sono intervenuti ambulanza, automedica e agenti di polizia, allertati dalla centrale operativa del 118. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Accoltellato in piazza San Zenone. Il giovane è fuori pericolo . Videosorveglianza al setaccio

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