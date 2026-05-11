Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericolo
Un minorenne di 14 anni è stato ferito a Napoli sabato sera e ricoverato nell’ospedale Pellegrini. Dopo un intervento chirurgico, il ragazzo non è più in pericolo di vita, anche se rimane in rianimazione con una prognosi riservata. La polizia sta indagando sulla vicenda, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sull’accaduto.
Non è considerato in pericolo di vita il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli, ma resta ancora in rianimazione e in prognosi riservata, ricoverato nell'ospedale Pellegrini, dopo un intervento chirurgico. Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stato colpito con tre fendenti da.🔗 Leggi su Napolitoday.it
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