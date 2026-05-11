Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericolo

Un minorenne di 14 anni è stato ferito a Napoli sabato sera e ricoverato nell’ospedale Pellegrini. Dopo un intervento chirurgico, il ragazzo non è più in pericolo di vita, anche se rimane in rianimazione con una prognosi riservata. La polizia sta indagando sulla vicenda, ma al momento non sono stati resi noti dettagli sull’accaduto.

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Non è considerato in pericolo di vita il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli, ma resta ancora in rianimazione e in prognosi riservata, ricoverato nell'ospedale Pellegrini, dopo un intervento chirurgico. Il ragazzo, secondo la ricostruzione dei fatti, sarebbe stato colpito con tre fendenti da.🔗 Leggi su Napolitoday.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald'sUn 14enne è stato accoltellato in serata a piazza Municipio davanti al McDonald's. Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: è grave, fermato 15enneTempo di lettura: < 1 minutoAncora un grave episodio di violenza questa sera a Napoli. Argomenti più discussi: Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald's; 14enne accoltellato a piazza Municipio, la lite per una ragazza; Napoli. Choc in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald’s; 14enne accoltellato a Piazza Municipio, colpito più volte non è in pericolo di vita. Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericoloNon è considerato in pericolo di vita il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli, ma resta ancora in rianimazione e in prognosi riservata, ricoverato nell'ospedale Pellegrini, dopo un intervento chir ... napolitoday.it