Il 14enne accoltellato in piazza Municipio è fuori pericolo Il sindaco Manfredi | Tragedia sfiorata

Il 14enne ferito con un coltello in piazza Municipio a Napoli il 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma si trova ancora in ricovero nel reparto di Rianimazione. Il sindaco ha commentato l’accaduto definendolo una tragedia sfiorata. La vittima è stata trasportata in ospedale subito dopo l’aggressione, che si è verificata in un’area molto frequentata della città.

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Il 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli lo scorso 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in Rianimazione. Gli agenti della Polizia Municipale stanno vagliando le immagini delle telecamere della zona per ricostruire la dinamica dei fatti.🔗 Leggi su Fanpage.it ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Il minorenne accoltellato a piazza Municipio è fuori pericoloNon è considerato in pericolo di vita il 14enne accoltellato sabato sera a Napoli, ma resta ancora in rianimazione e in prognosi riservata,... Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald'sUn 14enne è stato accoltellato in serata a piazza Municipio davanti al McDonald's. Argomenti più discussi: Paura in piazza Municipio, 14enne accoltellato davanti al McDonald's; Accoltellato in piazza Municipio a Napoli in una lite per una ragazza, grave 14enne ferito: aggressore fermato; Napoli, 14enne accoltellato per uno sguardo di troppo. È grave; Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio: l'aggressione per uno sguardo o un like di troppo a una ragazza. New Podcast! 11/05 - Napoli, 14enne accoltellato in piazza Municipio - Ministero Salute: Nessun allarme Hantavirus - MotoGP, tripletta Aprilia in Francia on @spreaker #11maggio #14enne #accoltellato #allarme #aprilia x.com Il 14enne accoltellato in piazza Municipio è fuori pericolo. Il sindaco Manfredi: Tragedia sfiorataIl 14enne accoltellato in piazza Municipio a Napoli lo scorso 9 maggio non è più in pericolo di vita, ma resta ricoverato in Rianimazione ... fanpage.it