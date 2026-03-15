Una madre di Villa Guardia ha pubblicato un messaggio anonimo sulla pagina Facebook del paese chiedendo se sia possibile avere paura di ragazzini di tredici anni. La sua domanda ha suscitato discussioni tra gli utenti, senza che siano stati forniti dettagli specifici sulle circostanze o sui comportamenti che potrebbero aver generato questa paura. La vicenda ha attirato l’attenzione della comunità locale.

Il messaggio pubblicato da una madre del paese: gruppi di giovanissimi tra parco, piscine e palazzetto, tra sigarette e qualche episodio di tensione. “Non è un’accusa alle famiglie, ma forse è il momento di parlarne” Si può arrivare ad avere paura di ragazzini di tredici anni? È la domanda che una mamma di Villa Guardia ha deciso di condividere pubblicamente sui social, con un messaggio pubblicato in forma anonima nella pagina Facebook del paese. In alcune occasioni, secondo quanto riferito nel messaggio, si sarebbero viste sigarette e qualche episodio di tensione tra i ragazzi. “Qualche giorno fa è volato anche qualche pugno”, scrive la mamma, spiegando però subito che il suo intervento non vuole essere un attacco a nessuno. 🔗 Leggi su Quicomo.it

Articoli correlati

La figlia di Laura Pausini compie 13 anni, il dolcissimo messaggio della cantante: “Non aver paura, sono qui con te”Solarolo (Ravenna), 8 febbraio 2026 – “Buon Compleanno mia Piccola Grande Paola”.

Lollobrigida, mamma olimpica. L’atleta simbolo di Milano-Cortina: “Si può avere figli e vincere l’oro”Milano, 12 marzo 2026 – Papà Maurizio che l’ha sempre allenata aveva visto lungo, quando, dopo Pechino 2022, le disse “i 5mila saranno la nuova...

Approfondimenti e contenuti su Villa Guardia

Argomenti discussi: Si può avere paura di ragazzini di 13 anni? Il messaggio di una mamma di Villa Guardia accende il dibattito; Auto contro il muro di una casa nella notte: tre feriti, intervengono due elicotteri.