Accadde oggi | 7 aprile a Pontida nasce la Lega Lombarda

Il 7 aprile a Pontida si formò la Lega Lombarda, un’alleanza tra vari comuni del Nord Italia. Questa alleanza nacque con l’obiettivo di difendere l’autonomia delle città coinvolte. La nascita della Lega Lombarda coinvolse diverse comunità locali che decisero di unirsi per tutelare i propri interessi. La formazione avvenne attraverso incontri e accordi tra rappresentanti dei comuni che desideravano rafforzare la propria posizione.

La tradizione racconta che il 7 aprile 1167, presso l’abbazia di Pontida, vicino a Bergamo, con il celebre giuramento che prevedeva di non fare “pace, tregua, o trattato con Federico imperatore”, fu fondata la Lega Lombarda. L’obiettivo dell’alleanza militare tra i comuni del Nord Italia era difendere l’autonomia degli stessi dalle mire diFederico I Barbarossa, imperatore del Sacro Romano Impero, che auspicava di riportare sotto il controllo imperiale l’Italia settentrionale. Nel momento della fondazione della Lega erano presenti i giurati dei comuni di Ferrara, Lodi, Milano, Parma e Piacenza, e successivamente l’alleanza fu estesa ad altre realtà municipali, portando a trenta il numero dei comuni aderenti. 🔗 Leggi su Fremondoweb.com

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