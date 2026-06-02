Abolito l’orario della nanna per i bambini potranno vedere la partita Il giorno dopo si andrà comunque a scuola

Un ordine esecutivo per permettere ai bambini di restare svegli e seguire le finali Nba. È l’iniziativa annunciata dal sindaco di New York, Zohran Mamdani, in vista della serie che vedrà protagonisti i Knicks, tornati a giocarsi il titolo per la prima volta dopo 27 anni. Circondato da alcuni bambini, il sindaco, riporta il NYT, ha presentato con toni ironici il provvedimento, che riguarda le partite in programma tra il 3 e il 10 giugno. Se la serie dovesse prolungarsi, sono previste ulteriori gare il 13 e il 16 giugno. “Da sindaco è necessario prendere delle decisioni difficili. Questa è una di quelle”, ha scherzato Mamdani durante l’annuncio. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

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