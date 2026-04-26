A Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, la celebrazione della Liberazione si svolge il 26 aprile, un giorno dopo rispetto alle date ufficiali. La decisione ha suscitato una polemica da parte di un movimento politico locale, che ha criticato la scelta. La sindaca ha risposto spiegando che l'iniziativa mira esclusivamente a coinvolgere i bambini della banda musicale in attività legate alla commemorazione.

A Castel Ritaldi, in provincia di Perugia, la Liberazione si celebra il 26 e nasce la polemica. "Quanto annunciato dal Comune per la celebrazione del 25 aprile - commenta la deputata M5s, Emma Pavanelli - appare una scelta inopportuna, che finisce per snaturare il significato autentico della ricorrenza. Spostare le celebrazioni al 26 aprile non è un dettaglio organizzativo, ma un segnale chiaro per indebolire il valore simbolico di una data fondativa per la nostra democrazia". "Non è una data qualsiasi - aggiunge - né uno spazio da riempire con iniziative eterogenee: è il giorno che segna la fine del fascismo e l’inizio del percorso che ha portato alla nascita della Repubblica e della Costituzione.🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - A Castel Ritaldi la festa si celebra il giorno dopo, polemica del M5S. La sindaca replica: "È solo per coinvolgere i bambini della banda"

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