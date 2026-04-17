Sassuolo-Milan decisi giorno e orario della partita | i dettagli

È stata resa nota la data e l’orario ufficiali della partita tra Sassuolo e Milan, valida per la 35ª giornata della Serie A 2025-26. La sfida si disputerà in un giorno specifico, con l’orario stabilito per l’inizio dell’incontro. La comunicazione riguarda anche altri dettagli relativi alla programmazione del turno, che si svolgerà secondo il calendario stabilito dalla Lega Calcio.

Mancano sempre meno partite al termine della stagione e il Milan si appresta a giocarsi tutto nelle prossime sfide: il Diavolo deve restare tra le prime quattro in Serie A per qualificarsi alla prossima edizione della Champions League. Si parte questa domenica alle 15:00 contro il Verona. La prossima domenica a San Siro arriva la Juventus, poi Sassuolo, Atalanta, Genoa e Cagliari al Meazza per chiudere la stagione. La sfida contro i bianconeri di Spalletti si giocherà il 26 aprile alle ore 20:45. Oggi è arrivata anche la data e l'orario ufficiali della 35^ giornata della Serie A 2025-26. Ecco tutti i dettagli: Venerdì 1 maggio ore 20.45: Roma-Fiorentina.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Sassuolo-Milan, decisi giorno e orario della partita: i dettagli MILAN-SASSUOLO LIVE Segui la partita con Rinaldo Morelli! Notizie correlate Milan, Nkunku prima della partita di Napoli: “Uniti e concentrati: si giocherà tutto sui dettagli”Christopher Nkunku, attaccante rossonero, ha parlato a 'Milan TV' prima di Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026 che si... Cremonese-Milan, ufficiale: ecco data e orario del match, i dettagliDopo giorni di incertezza è ufficialmente arrivata la conferma da parte della Lega Serie A.