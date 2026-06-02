Abdon Pamich ha ricevuto una visita al Quirinale, dove è stato celebrato per aver vinto una medaglia d’oro olimpica. La sua storia include il trasferimento di famiglia dall’area di confine orientale, che non poté partecipare al referendum. Pamich ha trasformato il trauma dell’esodo in un successo sportivo, diventando campione olimpico di marcia. La cerimonia si è svolta nel palazzo presidenziale, con il riconoscimento ufficiale delle sue imprese sportive.

? Punti chiave Perché i cittadini del confine orientale non poterono votare nel referendum?. Come ha trasformato Abdon Pamich il trauma dell'esodo in eccellenza olimpica?. Quali conseguenze economiche subirono le famiglie che abbandonarono le terre d'origine?. Chi ha deciso di sospendere le consultazioni elettorali nelle zone giuliane?.? In Breve Cerimonia trasmessa in diretta su megaschermi in 100 Comuni italiani. Esclusione voto referendum istituzionale per cittadini di Fiume, Zara e Venezia Giulia. Beni abbandonati usati per coprire danni di guerra causati alla Jugoslavia. Pamich rappresenterà il progetto Tedoforo per i Giochi Milano-Cortina 2026. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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