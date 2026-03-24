Attore e tedoforo a 92 anni Abdon Pamich si racconta a Roncade

A 92 anni, Abdon Pamich, noto come attore e tedoforo, sarà protagonista di un evento a Roncade. Sabato 28 marzo, parteciperà a un talk show presso il ristorante “Perché”. L’incontro offrirà l’opportunità di ascoltare direttamente le sue esperienze legate alla carriera e alle attività sportive che lo hanno reso celebre.

La leggenda della marcia azzurra Abdon Pamich sarà ospite di un talk show al ristorante “Perché” di Roncade (TV) sabato 28 marzo. Con un altro esule fiumano: il musicista e cantante Francesco Squarcia. Seguirà una cena istriana firmata da Anna Maria Pellegrino Abdon Pamich torna al “Perché” di Roncade. La leggenda della marcia azzurra, esule fiumano, con all’attivo una messe di titoli che si fa fatica a leggerla tutta, zeppa di ori, podi e record, torna a Roncade sabato 28 marzo prossimo, in occasione di un talk show d’attualità a lui dedicato. Incontro che rientra nella rassegna di eventi che ogni anno il ristorante di Roncade (che è anche un piccolo polo culturale) dedica al “Giorno del Ricordo”. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it © Padovaoggi.it - Attore e tedoforo a 92 anni, Abdon Pamich si racconta a Roncade Articoli correlati Olimpiadi: Abdon Pamich tedoforo a 92 anni, "lasciato solo in strada"Brutta avventura per Abdon Pamich, campione olimpico ed esule istriano, che ha vissuto per tanti anni a Genova, dov'è iniziata la sua carriera... Leggi anche: “A 92 anni lasciato da solo per strada”: il caso di Abdon Pamich, pluricampione olimpico e tedoforo di Milano-Cortina. La Fondazione: “È stata una sua scelta” Contenuti e approfondimenti su Abdon Pamich Attore e tedoforo a 92 anni, Abdon Pamich si racconta a RoncadeAbdon Pamich torna al Perché di Roncade. La leggenda della marcia azzurra, esule fiumano, con all’attivo una messe di titoli che si fa fatica a leggerla tutta, zeppa di ori, podi e record, torna a R ... padovaoggi.it Storia vera Il Marciatore: Abdon Pamich protagonista del film su Rai 1/ Dalla guerra alle OlimpiadiIl marciatore - La vera storia di Abdon Pamich è un docufilm dedicato al grande campione esule fiumano, tedoforo quest'anno per le Olimpiadi Milano-Cortina Il marciatore, il film su Rai 1 racconta la ... ilsussidiario.net