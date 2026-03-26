In occasione del Giorno del Ricordo, un rappresentante del Consiglio regionale ha partecipato a un evento dedicato alla commemorazione. Durante la seduta, sono stati ricordati aspetti legati alla memoria storica, allo sport e all’identità regionale. Il presidente della regione ha sottolineato l’importanza di mantenere vivo il ricordo durante tutto l’anno, non limitandosi a una sola giornata.

(Arv) Venezia, 26 marzo 2026 - Le iniziative legate al Giorno del Ricordo non si esauriscono in una data, ma rappresentano un percorso di memoria e consapevolezza che deve accompagnare tutto l'anno. In questo senso, l'appuntamento di oggi, promosso e ospitato dal Consiglio regionale del Veneto a Palazzo Ferro Fini, dimostra come sia possibile tenere viva questa eredità attraverso momenti di approfondimento di alto livello”, dichiara il Presidente del Consiglio regionale del Veneto, Luca Zaia. La responsabilità editoriale e i contenuti di cui al presente comunicato stampa sono a cura di CONSIGLIO REGIONALE VENETO . 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Comunicato Stampa: CRV - Giorno del Ricordo, Abdon Pamich in Consiglio Veneto. Zaia: "Memoria, sport e identità"

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