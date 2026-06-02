Abbattimento dei suini dei Nebrodi Callegari | La caccia non risolve il problema e mette a rischio la sicurezza pubblica

Il sindaco di Longi ha deciso di sospendere l’abbattimento dei suini dei Nebrodi durante la Festa della Repubblica. Questa decisione ha suscitato discussioni, con alcune dichiarazioni che affermano come la caccia non risolva il problema e possa mettere a rischio la sicurezza pubblica. La questione riguarda la gestione di questi animali selvatici nella zona e le misure adottate per controllarne la presenza.

Lo stop all'abbattimento dei suini dei Nebrodi disposto dal sindaco di Longi in occasione della Festa della Repubblica continua a far discutere. A intervenire è ora Carlo Callegari, dirigente nazionale del Partito Animalista, che accoglie positivamente la decisione dell'amministrazione comunale e. 🔗 Leggi su Messinatoday.it

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