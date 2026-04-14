Attacco hacker a Bookingcom a rischio la sicurezza dei dati dei clienti

Un attacco hacker ha colpito Booking.com, compromettendo la sicurezza dei dati dei clienti. La società ha confermato che si tratta di un incidente che ha interessato alcune informazioni sensibili, anche se non sono stati resi noti dettagli specifici sulle modalità dell’attacco o sulle conseguenze dirette per gli utenti. La compagnia ha avviato le procedure di gestione dell’incidente e sta collaborando con le autorità competenti per approfondire quanto accaduto.

Un attacco hacker a Booking.com mette a rischio la sicurezza dei dati dei clienti. “In Booking.com la sicurezza e la protezione dei dati dei nostri utenti rappresentano una priorità assoluta – scrive l’azienda – recentemente abbiamo rilevato alcune attività sospette legate all’accesso non autorizzato, da parte di soggetti terzi, ad alcune informazioni di prenotazione dei nostri utenti”. Booking.com si riferisce alla presunta avvenuta violazione dei dati personali di alcuni dei suoi clienti, come viene riportato dal Guardian e confermato dall’azienda di prenotazione on-line. “Non appena individuata l’anomalia, siamo intervenuti tempestivamente per contenerla – prosegue Booking.🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Attacco hacker a Booking.com, a rischio la sicurezza dei dati dei clienti Booking sotto attacco hacker, dati dei clienti rubati e truffe su WhatsApp Attacco hacker contro Booking, presi i dati dei clienti relativi alle prenotazioni: salvi quelli di pagamentoHacker in azione contro Booking, famosa piattaforma online di prenotazione di alloggi. Leggi anche: Cosa sta succedendo a Booking: attacco hacker e dati delle prenotazioni rubati. La piattaforma avvisa sul rischio truffe