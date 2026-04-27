Provvedimento a tutela della sicurezza pubblica e dei minori | sospesa la sala slot

Da veneziatoday.it 27 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Stamattina a San Donà, le saracinesche di una sala slot di via Calnova sono state abbassate in seguito a un provvedimento di sospensione temporanea della licenza. La notifica è stata consegnata dai funzionari delle forze di polizia amministrativa e sociale di Santa Chiara, che hanno agito per tutelare la sicurezza pubblica e i minori presenti nell’ambiente. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni alla base della sospensione.

Saracinesche abbassate alla sala slot di via Calnova a San Donà, stamattina lunedì 27 aprile, quando a notificare il provvedimento di sospensione temporanea della licenza ai gestori sono arrivati gli agenti della polizia amministrativa e sociale di Santa Chiara. A firmare il decreto di momentanea.🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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