Provvedimento a tutela della sicurezza pubblica e dei minori | sospesa la sala slot

Stamattina a San Donà, le saracinesche di una sala slot di via Calnova sono state abbassate in seguito a un provvedimento di sospensione temporanea della licenza. La notifica è stata consegnata dai funzionari delle forze di polizia amministrativa e sociale di Santa Chiara, che hanno agito per tutelare la sicurezza pubblica e i minori presenti nell’ambiente. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo alle motivazioni alla base della sospensione.

Saracinesche abbassate alla sala slot di via Calnova a San Donà, stamattina lunedì 27 aprile, quando a notificare il provvedimento di sospensione temporanea della licenza ai gestori sono arrivati gli agenti della polizia amministrativa e sociale di Santa Chiara. A firmare il decreto di momentanea.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Notizie correlate Minori nella sala slot. Locale rischia la chiusuraQuella sala scommesse era tranquillamente fruibile anche da minorenni, senza alcuna verifica anagrafica all’ingresso. Leggi anche: Sette minori nella sala slot, sigilli per 10 giorni Panoramica sull’argomento Temi più discussi: Movida: il sindaco Manfredi firma ordinanza per Piazza San Domenico Maggiore e zone limitrofe; DISTANZE TRA EDIFICI: se c’è malgoverno la P.A. è tenuta ad annullare il titolo rilasciato; Tutela e promozione dell’apicoltura fra le novità della nuova legge approvata dall’Assemblea; Agrigento, San Leone, piano di controlli interforze. L’intervento del sindaco Miccichè. Ok definitivo della Camera al Ddl tutela agroalimentare: col reato di agropirateria più difese per i prodotti di qualitàDefinito un quadro di sanzioni per le irregolarità nel settore che consentiranno una maggiore protezione e tutela delle eccellenze alimentari made in Italy con ricadute positive tanto per gli operator ... ilsole24ore.com Borsacchio, approvato un progetto a tutela dell'areaSi tratta dell' Area delle dune, del fratino e della tartaruga marina. Nugnes: Un segnale forte di efficienza ... ekuonews.it Con l’avvicinarsi della stagione estiva, una dirigente scolastica ha inviato una comunicazione agli studenti, riporta il Gazzettino, per richiamare l’attenzione sul rispetto del dress code previsto dal regolamento interno. Il provvedimento arriva dopo di… x.com Il provvedimento atteso giovedì in Consiglio dei ministri punta a giovani, studenti e famiglie - facebook.com facebook