Cinque persone sono rimaste ferite in un incidente avvenuto nella galleria della Statale 36 a Abbadia Lariana. Sul posto sono intervenuti i soccorritori, che hanno trasportato i feriti in ospedale. Il traffico in direzione di Milano è rimasto bloccato per diverse ore, causando lunghe code e disagi. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di accertamento. Nessuna informazione è stata fornita sulle condizioni dei feriti.

Abbadia Lariana (Lecco), 2 giugno 2026 – Autoscontro nella galleria della Statale 36 a Abbadia Lariana. I coinvolti nell'incidente sono cinque e la circolazione stradale è completamente paralizzata. L'incidente è successo nella serata di oggi, all'interno della galleria Borbino, in direzione sud, verso Lecco e Milano, dove i conducenti di due utilitarie si sono speronati. A bordo dei due veicoli viaggiavano in cinque, tra cui un ragazzo di 17 anni. I mezzi di soccorso Imponente il dispiegamento di soccorritori e mezzi di soccorso: i sanitari dell'automedica e dell'autoinfermieristica di Areu, i volontari del Soccorso... 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Abbadia Lariana, incidente nella galleria della Statale 36: cinque feriti e traffico in tilt in direzione di Milano

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